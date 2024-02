Sampdoria, il presidente Lanna si dimette. “Decisione al vaglio da tempo”

Marco Lanna si è dimesso dalla carica di presidente della Sampdoria. La società ne ha dato ufficialità con una nota, specificando che “la sua decisione era già da tempo al vaglio”. Lanna era presidente dal 27 dicembre 2021, quando ha preso il posto del dimissionario Massimo Ferrero. Il 3 agosto 2023 era stato confermato con l’insediamento della nuova proprietà.

L’U.C. Sampdoria comunica di aver appreso l’intenzione del presidente Marco Lanna di dimettersi dal suo incarico e contestualmente dal suo ruolo di consigliere di amministrazione. Lanna, persona dai grandi valori e portatore primo del nostro senso di appartenenza, ha assunto la presidenza della Sampdoria in una della fasi più difficili della storia blucerchiata, riuscendo a garantire serietà ed equilibrio nonché preservando con rispetto il blasone e la tradizione di questo club. La sua decisione era già da tempo al vaglio e nella programmazione della ristrutturazione aziendale non mancheranno certamente le opportunità per riavvicinarsi e costruire un nuovo percorso comune nel contesto di un rapporto che non si esaurisce certo oggi. A Marco va il più sentito dei ringraziamenti da parte della società e di tutti i tifosi sampdoriani.

