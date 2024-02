Festival di Sanremo, ecco per chi tifano i giocatori del Palermo / VIDEO

Il Festival di Sanremo sta monopolizzando il dibattito social in questi giorni. Vince Annalisa o Angelina Mango? E Fiorella Mannoia? Sul tema si sono espressi anche i giocatori del Palermo, con un simpatico video pubblicato su TikTok.

Capitan Brunori sceglie i The Kolors, Coulibaly invece preferisce Ghali. Tra Emma e Annalisa, Soleri sceglie la seconda, una delle favorite alla vittoria finale; Pigliacelli, invece, senza esitazione preferisce Emma. Anche Vasic ‘vota’ per Annalisa, così come Ranocchia. Insigne ovviamente tifa per Geolier, anche Aurelio. Simpatico Lund, che tra mille dubbi sceglie i Ricchi e Poveri.

ECCO IL VIDEO

LEGGI ANCHE

FERALPISALÒ – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI