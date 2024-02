Il presidente della Lega A: “Campionato a 20, ma bisogna coinvolgere squadre come il Palermo”

Sono giorni molto ‘caldi’ per quanto riguarda il tema delle riforme dei campionati. Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è stato intervistato per Radio Rai 1 e ha parlato della possibile riduzione dei club in A, citando anche il Palermo.

“Sicuramente c’è bisogno delle riforme – afferma – . Le grandi squadre giocando tanto, vorrebbero ridurre il numero di partite e vedono la riduzione delle squadre come presupposto. Come Serie A vogliamo rimanere a 20, semmai bisognerebbe ragionare su format diversi. Ci sono piazze, come Palermo e Bari ad esempio, che sarebbe bene riuscire a coinvolgere visto che il Sud, in questo momento, è sotto rappresentato”.

E sulla Serie A distaccata dalla Figc, dice: “Durante l’assemblea si è parlato di avviare un discorso che possa portare a un modello Premier, che significa disegnare i rapporti con il mondo federale in un nuovo modo. Le riforme costituzionali sono importanti e se si coglie che qualcosa non funziona è bene un cambiamento”.

