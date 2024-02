FeralpiSalò – Palermo, le probabili formazioni: dubbi in attacco

(AGGIORNATO L’8 FEBBRAIO, ORE 15.01). Ecco le probabili formazioni di FeralpiSalò – Palermo, match valido per la 24a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento sabato 10 febbraio, alle ore 14.00, stadio “ Leonardo Garilli” di Piacenza):

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Hergheligiu, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia.

Indisponibili: Carraro, Ferrarini

Squalificati: Fiordilino, Butic

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano (Traorè), Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Desplanches, Lucioni

Squalificati: /

Eugenio Corini cerca continuità. Il tecnico dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha vinto e convinto contro il Bari. Pochi dubbi, quindi, se non in attacco, dove il nuovo acquisto Traorè scalpita ma anche Di Mariano, apparso in netto miglioramento. Indisponibili Desplanches e Lucioni, alle prese con i rispettivi infortuni.

DIFESA

In porta c’è sempre Pigliacelli mentre sulla fascia destra è super confermato Diakité, apparso subito integrato nella linea a quattro rosanero. I centrali sono Nedelcearu e Ceccaroni mentre a sinistra spazio a Lund.

CENTROCAMPO

Difficile fare cambiamenti in questo momento: i tre titolari stanno benissimo. Sul centrodestra c’è Ranocchia, con libertà di movimento tra le linee, Gomes è il perno centrale e Segre agisce sul centrosinistra.

ATTACCO

Qualche dubbio in questo reparto. Il punto fermo è Brunori mentre sono tre i giocatori che si giocano le due maglie sugli esterni: Di Mariano e Di Francesco sembrano in vantaggio nel ballottaggio con Traorè, Insigne è un po’ più defilato.

LEGGI ANCHE

FERALPISALÒ – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH