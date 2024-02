‘Sono concentrato sul mio club’: Roma, il DS respinge le voci | I giallorossi cambiano obiettivo

Dopo l’addio di Tiago Pinto, il ruolo di direttore sportivo alla Roma è ancora vacante: l’indiziato numero uno parla chiaro. Sono molti i nomi che vengono fatti ogni giorno sul possibile sostituto, ma ancora non sembra essere stata presa una decisione definitiva.

Le emozioni del calcio sono quelle che si provano sul campo. Il rettangolo di gioco, infatti, offre la possibilità di assistere allo spettacolo di due squadre che lottano per ottenere la vittoria. Si spera sempre di divertirsi, di assistere a colpi di genio e tanti gol. In realtà ogni squadra deve avere delle fondamenta importanti.

Sono tanti gli esempi nella storia del calcio che ci dimostrano che per vincere sul campo non basta assemblare una squadra di talenti. Spendere milioni e milioni per comprare calciatori supervalutati è un lusso che pochi club possono permettersi al mondo, specialmente in Premier League.

Nelle altre sponde del calcio mondiale, come quella italiana, c’è la necessità di gestire i conti in maniera più oculata. È anche per questo motivo, con ogni probabilità, che le dirigenze dei club nostrani danno maggior rilievo ad alcune figure piuttosto che ad altre.

Il direttore sportivo di una squadra deve avere grosse capacità nella gestione della squadra e nel coordinamento dei vari aspetti sportivi. La Roma ha appena perso il suo DS, Tiago Pinto, e ora è in cerca di un sostituto.

Addio Tiago Pinto: i potenziali sostituti

L’aveva annunciato già da qualche tempo, e la sua decisione ha preso effetto immediatamente dopo la chiusura del mercato. Con l’addio di Tiago Pinto, i Friedkin si ritrovano a gestire una situazione di passaggio complicata, pronti a puntare su un nuovo volto.

Si parla, tra gli altri, di Paul Alexander Mitchell, ex del Monaco, il quale però è corteggiato dal Manchester United. Marco Neppe, ex Bayern Monaco, invece, non sembra aver aperto alla trattativa.

Le parole del direttore sportivo

Il discorso è diverso per Florian Maurice, direttore sportivo del Rennes in Ligue 1. Il suo contratto, infatti, è in scadenza a giugno, e ancora non è stato rinnovato. I primi contatti tra la Roma e il DS risalgono addirittura all’acquisto di Matic.

In merito a questo possibile passaggio, Maurice ha commentato in maniera piuttosto ambigua, ricordando che il suo posto fino a fine stagione è a Rennes. Le porte sono dunque aperte per l’arrivo di Maurice, ma non è da escludere qualche altro profilo a sorpresa.