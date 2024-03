Manchi come l’aria | Allegri è disperato, l’assenza del bomber manda in frantumi i piani: addio Champions

Il tecnico della Juventus non si dà pace. La mancanza dei gol del centravanti lascia l’ambiente in difficoltà: la tifoseria teme il peggio.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, mastica ancora amaro per come la stagione calcistica di quest’annata stia andando avanti. Nonostante l’inizio sprint che aveva decretato i bianconeri come unici e veri rivali dell’Inter di Simone Inzaghi, ora sembra che il secondo posto possa essere sempre di più a rischio.

Infatti, il Milan di Stefano Pioli, in seguito agli ultimi risultati positivi, sembra essere all’altezza per insidiare la seconda posizione occupata attualmente dalla vecchia signora. Purtroppo, gli ultimi risultati stanno evidenziando come la Juventus sia in una fase calante.

Nelle ultime partite, giusto menzionare uno dei risultati che ancora oggi sembra fare male, è la sconfitta allo stadio Maradona contro il Napoli. Gli azzurri si sono imposti per 2-1, sancendo ancora di più quella difficoltà che i bianconeri stanno riscontrando in questo campionato.

Nonostante non abbiano preso parte ad alcun tipo di competizione europea per motivi legati alla passata stagione di punti di penalizzazione, i ragazzi del tecnico livornese si ritrovano in una fase di stagione piuttosto complicata, dove le prestazioni risultano essere alquanto insufficienti e i risultati non sono sempre come sperato.

La fase calante

I tifosi, proprio in quest’anno, si aspettavano una risposta assolutamente diversa rispetto al passato recente. Dušan Vlahović, Federico Chiesa, Adrien Rabiot e il portiere polacco Wojciech Szczęsny sembrano non essere al massimo della forma e quindi il resto del gruppo attualmente si ritrova in una situazione assolutamente complicata.

Che la Juventus possa accedere alla prossima Champions League è un dato di fatto, anche perché sarebbe davvero paradossale pensare che possa perdere tutte le altre partite restanti e che le avversarie invece si comportino in maniera inversamente proporzionale. Ciò che però sembra essere immediato su cui lavorare riguarda proprio la prossima stagione.

Mandžukić, il bomber che manca

Alla Juventus continua a mancare un’identità offensiva che invece sembra essere predominante soprattutto in una squadra che si pone degli obiettivi importanti. Pertanto, sembra proprio che la prima vittima da sacrificare sia proprio il tecnico Massimiliano Allegri che, con il suo atteggiamento spesso criticato e piuttosto difensivo, non sembra poter continuare il suo ciclo a Torino. Al momento, però, ciò che manca sempre di più nel contesto bianconero è un centravanti tale da poter garantire gol e prestazioni di altissimo livello.

Sono tanti i tifosi che ancora rimpiangono un giocatore che in passato ha fatto proprie le fortune della Juventus, pur essendo allenato da diversi allenatori. Stiamo parlando del centravanti croato Mario Mandžukić, che ha portato a casa diversi risultati e che è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri, che ancora oggi lo osannano.