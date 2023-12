Mandano in campo le giovanili: titolari estromessi dalla squadra | Delirio assoluto in Italia

Il caos societario ha portato a dover schierare ben nove ragazzi della Juniores classe 2005-2006. Ecco cosa ha portato alla clamorosa situazione in campo e fuori

Alcune dinamiche del calcio odierno sono talmente strane che quasi si fa fatica a comprenderle. Purtroppo è sempre più usuale imbattersi in società che non riescono a gestire al meglio le squadre, soprattutto per motivi finanziari. Ciò però si ripercuote sul campo dove possono verificarsi delle dinamiche a dir poco grottesche.

Giocatori che non percepiscono gli stipendi, dirigenti che provano in ogni modo a tenere in piedi società praticamente fallite sono le logiche conseguenze di un sistema che purtroppo continua a degenerare e a regalare delle pagine di sport a dir poco cupe.

Anche in Serie A in queste ultime stagioni abbiamo assistito a dinamiche di questo tipo con formazioni che tra mille peripezie sono comunque riuscite a concludere il campionato e a garantire un minimo di regolarità al torneo.

Quando ciò capita nelle categorie minori però la situazione diventa ancora più amplificata visto che le strutture e le risorse sono già di gran lunghe più scarse. Ed è proprio ciò che è capitato ad una squadra di Serie D che in questi giorni ha catalizzato l’attenzione dei media nazionali.

Il caos all’interno della Pistoiese: i giocatori estromessi

Infatti, la Pistoiese che milita nel campionato dilettanti sta attraversando una crisi societaria che è esplosa solo adesso nonostante avesse radici più profonde. Per effetto di ciò nell’ultima partita di campionato giocata contro il Lentigione hanno preso parte al match i ragazzi della Juniores classe 2005 e 2006.

La partita è iniziata in ritardo visto che inizialmente la Pistoiese non si era nemmeno presentata in campo per il riscaldamento. I tifosi rimasti fuori allo stadio avevano infatti chiesto ai giocatori di non giocare. Alla fine però la sfida è andata in scena e la formazione toscana ha perso 3-0. Al contempo la società ha comunicato la risoluzione contrattuale di ben nove membri della prima squadra tra cui il bomber Marcello Trotta che era stato tesserato lo scorso 19 ottobre.

Il precedente analogo di Cuneo – Pro Piacenza

Ancor più clamoroso è ciò che è successo il 17 febbraio 2019 quando la Pro Piacenza si presentò a Cuneo con appena otto giocatori (tra l’altro della Primavera) e senza nemmeno lo staff tecnico. Oltre a questo particolare apparentemente incredibile a rendere la vicenda ancor più imbarazzante è che si giocava in Serie C.

La partita passò allo storia vista la vittoria del Cuneo per 20-0 e la notizia ebbe un’eco talmente importante tanto da arrivare negli Stati Uniti. Addirittura il New York Times si dedicò alla vicenda. Non fu di certo una bella parentesi per il calcio nostrano che anche stavolta ha pagato l’ennesimo scotto, che si poteva evitare.