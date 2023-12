Brunori, l’agente: “Pochi come lui. Vuole la doppia cifra e la A col Palermo”

“Matteo è concentratissimo e vuole arrivare quanto prima in doppia cifra per aiutare il Palermo ad andare in Serie A. È il suo unico obiettivo“. Lo dice il procuratore di Brunori, Sandro Stemperini, in un’intervista rilasciata a “Numero-Diez”.

Secondo Stemperini nella testa dell’attaccante “c’è certamente il Palermo. Lui era felicissimo di rimanere e ha voluto fortemente il rinnovo”. Poi predica “pazienza. Capisco che i tifosi del Palermo vorrebbero vedere la squadra subito in Serie A però il progetto è strutturato e di lunga data e con obiettivi molto precisi”.

“Sono dei professionisti e sanno cosa devono fare. Penso che in Serie A ci sono sicuramente attaccanti molto forti ma non ce ne sono tanti con le qualità, le caratteristiche e la tecnica che ha Matteo“, conclude.

LEGGI ANCHE

PALERMO, FASTIDIO PER LUCIONI: SI SCALDANO GRAVES E NEDELCEARU