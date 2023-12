Palermo, Lucioni ha un “fastidio”: pronti Graves e Nedelcearu

Non solo Coulibaly costretto ai box, anche Fabio Lucioni potrebbe rischiare di non scendere in campo contro il Como. Il difensore del Palermo ha infatti avvertito dei fastidi secondo quanto riporta il Corriere dello Sport e bisognerà valutare la situazione.

Oggi ci saranno degli accertamenti prima della partenza che faranno luce sulle sue condizioni, intanto si “scaldano” due pedine: una potrebbe essere Graves, che nello scorso match col Pisa non ha sfigurato da terzino.

Mateju torna dalla squalifica e potrebbe riprendere le redini della fascia, così il danese verrebbe dirottato nel suo ruolo preferito al centro. L’altra opzione sarebbe Ionut Nedelcearu che fino a questo momento ha giocato 20′ minuti ma l’anno scorso era inamovibile.