Marchese: “Il Catania se l’è giocata alla pari con l’Avellino. Ai playoff occhio alla condizione”

“Domenica contro l’Avellino è stato un buon Catania. Se l’è giocata alla pari, al cospetto di un avversario davvero forte”. Questa l’opinione sulla sconfitta del Catania contro l’Avellino di Giovanni Marchese. L’ex calciatore rossazzurro – ora commissario tecnico della selezione di calcio della Sicilia – è stato intervistato nella trasmissione “Futura Gol” e ha parlato della squadra.

“Il Catania, come ho sempre detto, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti se è in giornata – riporta Tuttocalciocatania -. Nel secondo tempo la squadra di Toscano ha perso qualcosa? Può derivare da una questione mentale. Non dimentichiamo che il Catania affrontava la capolista”.

“Ai playoff andrà gestita al meglio la condizione di tutti. Sicuramente i rossazzurri potrebbero avere la possibilità di recuperare altri giocatori. Diamo fiducia ai ragazzi di Toscano con l’auspicio che possano raccogliere sei punti nelle prossime partite e magari le squadre alle spalle del Catania in classifica arranchino un po’”.