Non c’è la Roma eliminata dal Bilbao, ma c’è la Lazio in Europa League che ai quarti di finale sfida in trasferta il Bodo/Glimt dopo essere passata contro il Plzen nel turno precedente.

IL PROGRAMMA

Giovedì 10 aprile 2025

Bodo/Glimt – Lazio: ore 18.45





Lione – Man Utd: ore 21.00

Rangers – Bilbao: ore 21.00

Tottenham – Francoforte: ore 21.00