Malaury Martin è uno dei leader di questo Palermo. Il francese ha incantato già dai primi tocchi di pallone durante il ritiro di Petralia Sottana, ha preso in mano la squadra in campionato e si è guadagnato il rispetto dei tifosi.

Intervistato da Fabrizio Vitale per La Gazzetta dello Sport, Martin ha fatto un primo bilancio della sua avventura in Sicilia. “Stavo vivendo un brutto periodo – afferma – . Non ho guardato la categoria, mi serviva un progetto che mi si adattasse sulla pelle e mi sono buttato in questa avventura. La società, il tecnico e le ambizioni mi hanno entusiasmato. Quando giochi una partita come quella di domenica, davanti a quasi 20 mila spettatori, ti senti un giocatore vero“.

“Avevo sempre sognato di giocare in Italia – continua – . Fisicamente miglioro partita dopo partita, soprattutto in casa, con il campo fantastico che abbiamo. Si comincia a vedere il vero Martin, ma non sono ancora al 100%”.

Martin parla anche della sua carriera e dell’importanza di aver scelto Palermo: “Qui, anche se siamo in D, c’è un’impostazione che in certe squadre del Nord Europa si sognano. C’è progettualità e ambizione. Vorrei mettere radici, c’è tanto da fare per risalire, ma tocca a me convincere i dirigenti. Il sogno è la Serie A“.

LEGGI ANCHE

L’INTERVISTA A ERDIS KRAJA

L’INTERVISTA AL D.S. DEL NOLA

PALERMO A CACCIA DI FINANZIATORI: CENA A MILANO CON…