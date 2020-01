Malaury Martin sta vivendo un momento magico; per la seconda volta è diventato papà e il Palermo ha guadagnato punti sul Savoia dopo un paio di mesi. Il centrocampista francese, così, si racconta in un’intervista di Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia.

“Ho vissuto la nascita di mio figlio con lo smartphone e dopo la gara contro il Marina di Ragusa andrò dalla mia famiglia. Il nome (Leonardo, ndr.) l’ha scelto la mamma, ci piacciono l’arte e la storia. Il gruppo rosanero non mi ha fatto sentire solo, ho legato moltissimo con i compagni“.

Tornando al calcio, Martin parla della sua leggera flessione dopo la grande partenza: “Penso che sia normale. Come per la squadra, c’è quando rende meglio e quando un po’ meno. Basta ritrovare la gamba di inizio campionato, specialmente per la fine della stagione. Lì sarà veramente importante essere al massimo”.

L’allungo in classifica sul Savoia, però, non smuove i pensieri del centrocampista francese: “Non cambia niente. Dobbiamo rimanere concentrati, si pensa solo al presente. Marina di Ragusa? Partita complicata, anche se al momento stiamo facendo bene fuori casa”.

Martin svela anche una piccola curiosità sui rigori: “In passato ho fatto il rigorista, ma bisogna rispettare le scelte dell’allenatore. Gli errori? Può capitare anche ai migliori di sbagliare”.

