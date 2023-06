MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il futuro di Samuele Massolo è incerto. Il portiere del Palermo, che nell’ultima stagione non è mai sceso in campo, ha ancora un anno di contratto con i rosanero, ma potrebbe lasciare la Sicilia prima della scadenza.

Questo perché Massolo, che in Serie C col Palermo aveva dimostrato di poter giocare da protagonista, potrebbe essere tentato da qualche club che lo metta al centro del progetto. E, in effetti, diverse big di Serie C si sono già fatte avanti per proporgli un’offerta allettante.

Il portiere rosanero non ha ancora preso una decisione e sta valutando insieme alla società la migliore soluzione. Intanto, infatti, il Palermo sta sondando alcuni portieri per sostituirlo: il club, se dovesse partire Massolo, punterebbe su un under e fra i primi profili valutati c’è stato Bethers, che però sembra essere indirizzato verso il Catania (dove ha giocato l’ultima stagione di Serie D).

