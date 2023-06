MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo è vicino a due rinforzi per l’attacco. La società rosanero, infatti, sta per concludere positivamente le trattative per Roberto Insigne e Leonardo Mancuso, due attaccanti esperti e soprattutto abituati a giocare per vincere il campionato.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che Insigne jr. (fratello minore di Lorenzo) ha dato il suo benestare al trasferimento in rosanero già da parecchi giorni e nelle ultime ore ci sarebbe stata l’accelerazione nella trattativa col Frosinone, club proprietario del cartellino. Il contratto con i rosanero, come per Lucioni, dovrebbe essere biennale.

Manca poco anche per l’arrivo di Mancuso. L’attaccante di proprietà del Monza è assistito da Branchini, che ha incontrato il d.s. Rinaudo e Bigon nei giorni scorsi per definire i dettagli. I rapporti tra il Palermo e il club brianzolo sono ottimi, non ci dovrebbero essere problemi per chiudere la trattativa.

Insigne e Mancuso si andrebbero ad aggiungere a Lucioni, già ufficiale, e ai rinforzi ‘virtuali’ (manca solo l’ufficialità) che sono Ceccaroni e Vasic. Una campagna acquisti importante, quella del Palermo, che dimostra come le ambizioni del club siano ben diverse rispetto a quelle dell’anno scorso.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DA MATRICOLA A BIG: I SEGNALI DAL MERCATO SONO CHIARI

CALENDARIO SERIE B: LE DATE DEL CAMPIONATO 2023/24

TRAJKOVSKI TORNA A PALERMO MA ‘SOLO’ IN VACANZA