Sinisa Andelkovic, dopo la sua esperienza al Palermo, ha indossato le maglie di Venezia e Padova, giocando insieme a due calciatori che presto firmeranno con i rosanero: Pietro Ceccaroni e Aljosa Vasic. In un’intervista per il Giornale di Sicilia, il difensore (attualmente svincolato) prova a raccontarne le caratteristiche.

“Ceccaroni è un giocatore veramente intelligente, ha un buon piede che gli consente di fare più ruoli. È un calciatore forte, che negli ultimi anni è cresciuto davvero tanto – afferma – . Vasic? Ragazzo straordinario. Si è inserito in prima squadra senza paura, con una mentalità e una voglia incredibile di crescere sempre e migliorare tutti i giorni. È un calciatore che ha grandi margini di miglioramento, a centrocampo può giocare in tutti i ruoli: dal regista alla mezzala”.

Andelkovic parla anche di Ilija Nestorovski e della possibilità di rivederlo con la maglia rosanero nel prossimo futuro: “Penso che se il Palermo chiamasse, e non so se l’ha già fatto, lui e la sua famiglia sarebbero pronti. Palermo è nel suo cuore, magari torna e riesce a far bene come ha fatto in passato”.

