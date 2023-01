MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È molto ben avviata la trattativa per portare Gennaro Tutino a Palermo. Le due società stanno discutendo su un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di determinate condizioni. Il giocatore gradisce il trasferimento in Sicilia, sembrano mancare veramente solo gli ultimi dettagli.

Tutino sarebbe la ‘spalla’ ideale per Matteo Brunori. Corini, nell’ultimo periodo, ha scelto di schierare due attaccanti molto vicini, accentrando Di Mariano (si è visto anche Vido in quella posizione) per supportare il capitano rosanero. Un ruolo perfetto per Tutino, punta atipica che sa ‘legare’ il gioco e fare gol.

Per Tutino sarebbe l’occasione di rilancio dopo un paio di stagioni sottotono al Parma. Nello scorso campionato sono stati cinque i gol fatti, in questo ‘solo’ due in 17 presenze. Ma Tutino è un giocatore vero; l’attaccante classe 1996, nella stagione 2020/21, è stato il grande protagonista della promozione della Salernitana in Serie A con 13 gol in 36 partite.

