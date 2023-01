MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Continua il mercato in uscita del Palermo. Il d.s. Rinaudo, coadiuvato da Luciano Zavagno, sta lavorando a un altro paio di cessioni per completare l’opera di sfoltimento dell’organico.

Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, Edoardo Pierozzi ha salutato i compagni e nella giornata di mercoledì 11 gennaio non era presente a Boccadifalco per l’allenamento.

Il suo destino ora è in mano alla Fiorentina, società che ne detiene il cartellino e che aveva ‘mandato’ il giocatore in prestito al Palermo. Ora la società toscana ‘girerà’ Pierozzi sempre in prestito al Como.

Con le valigie in mano c’è sempre Masimiliano Doda, che attende soltanto il formalizzarsi del trasferimento all’Imolese. Le uscite sicure dovrebbero essere queste due, per il momento il mercato di uscita del Palermo è fermo, in attesa delle entrate.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO, È TUTINO LA ‘SPALLA’ DI BRUNORI

PALERMO, VERRE A UN PASSO

PERUGIA – PALERMO, LUPERINI AFFRONTA IL SUO PASSATO