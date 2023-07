MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo accelera per consegnare a Eugenio Corini il secondo di Pigliaceli: Sebastiano Desplanches. Il portiere del Vicenza sarebbe un investimento per il futuro e i rosa pressano. Inizialmente, la cifra aveva spaventato la società che poi ha optato per puntare su uno dei migliori prospetti in circolazione.

Il Palermo offre ai biancorossi circa tre milioni, con le stesse modalità di Vasic: 2 fissi e gli altri da conseguire attraverso dei bonus. Il giovane ha dato parere positivo all’operazione e a questo punto Samuele Massolo sarebbe libero di lasciare la formazione in direzione Pescara. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

Negli altri ruoli, si cerca sempre un sostituto di Aurelio sulla sinistra e dopo l’esclusione della Reggina potrebbe esserci un’asta per Gianluca Di Chiara che è un interesse concreto, assistito dallo stesso agente di Desplanches e palermitano purosangue: un ritorno a casa potrebbe ingolosirlo.

C’è ancora il nome di Beruatto, ma su di lui si fionda anche il Bari con insistenza. Si raffreddano invece le trattative Martella e Ioannou.

A centrocampo piacciono sempre Tremolada e Bisoli, entrambi pupilli di Corini: il secondo però, dopo il possibile ripescaggio del Brescia, difficilmente lascerà la casa base. Nel taccuino, infine, ci sono anche Collocolo e Torrasi che però sarebbero scelte secondarie della società, scrive il quotidiano. In avanti questione di tempo per l’arrivo di Insigne.

