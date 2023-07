MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo ufficializza altre due amichevoli: il club rosanero ha comunicato che il 30 luglio affronterà il Legnago a Pinzolo, mentre il 4 agosto affronterà il Trento a Trento. Entrambi i club militano in Serie C.

L’amichevole contro il Trento di Bruno Tedino era già stata ufficializzata dal club trentino: si aggiunge invece un ulteriore test durante la prima parte di ritiro, quella a Pinzolo, vale a dire quello contro il Legnago.

IL COMUNICATO

Saranno due i test amichevoli che il Palermo allenato da Eugenio Corini disputerà nella seconda parte del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige. I rosanero affronteranno il Legnago (serie C) domenica 30 luglio alle ore 16.30 a Pinzolo ed il Trento (serie C) venerdì 4 agosto alle ore 18 a Trento (Stadio Briamasco).

