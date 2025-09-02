Mercato Serie B, finale show per Pescara e Juve Stabia. Tris Catanzaro

L’ultima giornata di mercato ha visto Juve Stabia e Pescara tra le società più attive. A Castellammare è arrivato l’atteso Correia, valutato circa 1,3 milioni nell’operazione che ha incluso i prestiti di D’Amore e Louati alla Triestina. Abate ha potuto contare su un vero restyling del centrocampo: oltre a Correia, sono approdati Zuccon dall’Atalanta (reduce dall’esperienza a Salerno), Ciammaglichella dal Torino (era a Terni) e lo svincolato Duca, ex Modena. Dall’altra parte, il Pescara ha messo muscoli e qualità con Caligara dal Sassuolo, Tsadjout dalla Cremonese (era a Frosinone) e Okwonkwo dal Bologna, dopo l’innesto già definito di Corazza.

Anche il Catanzaro ha puntato su profili esperti: Oudin dal Lecce (reduce dalla Samp), Buglio dalla Juve Stabia e il ritorno di Cassandro dal Como. Il Frosinone ha riportato a casa Kone dal Como e Cittadini dall’Atalanta, mentre il Bari, dopo i colpi Darboe, Meroni e Burgio, ha strappato a Salerno Maggiore con un triennale.

Occasioni sfumate e ultime trattative

Non solo affari conclusi, ma anche operazioni saltate all’ultimo. Il Modena aveva sondato De Luca (Cremonese) e Cerri (Como), ma entrambi non hanno raggiunto Sottil. Il Venezia, vicino a Felici del Cagliari, ha visto l’affare sfumare, ripiegando su Bohinen come sostituto di Nicolussi Caviglia. L’Empoli non è riuscito a chiudere per Odenthal, mentre il Pescara ha tentato senza successo di portare a casa Tongya e addirittura Petagna dal Monza.





Proprio il Monza, pur avendo inserito Gelli dal Frosinone, era atteso soprattutto sul fronte cessioni. Alla fine però sono rimasti tutti i big: Colpani, Pessina, Caprari, Dany Mota, Birindelli, Izzo e Carboni. Una conferma di forza che, se accompagnata dalle giuste motivazioni, potrebbe consentire a Bianco di ripercorrere un cammino simile a quello del Sassuolo dei tempi d’oro, così scrive Nicola Binda sulla Gazzetta.

