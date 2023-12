Messi, questa volta é fatta | La Juventus ai dettagli per il campione argentino: Allegri se la ride

Il campione argentino pronto a vestire la casacca bianconera. Dopo Ronaldo, questo sarà il vero top player della dirigenza piemontese.

Fino a pochi anni fa, la Juventus, era riuscita nell’ardua impresa di portare un grande campione di fama mondiale in Serie A: Cristiano Ronaldo. Il grandissimo talento portoghese che attualmente milita in Arabia Saudita precisamente nell’Al-Nassr, ha vinto diversi trofei con la maglia bianconera ed ha regalato grandi gioie e soddisfazione ai tifosi.

Il suo trasferimento a Torino è costato più di 100 milioni di euro ma, questo investimento, ha portato gli stadi ad essere gremiti quando ci si ritrovava dinanzi ad un campione del suo spessore. Fiumi di goal, assist a tutta forza e giocate straordinarie, hanno garantito alla Juventus pochi anni di grandissimi successi che hanno dato nuovamente lustro ad una società che attualmente sta facendo di tutto per riemergere da alcune vicende passate tortuose.

Ricordiamo che, però, nonostante sia giunto alla Juventus anche per vincere la Champions League, non è mai riuscito in questa impresa e, purtroppo, è andato via con il rimorso di non aver mai alzato questo importante trofeo con la maglia dei bianconeri. Questo è stato uno dei motivi che lo avranno spinto a trovare nuovi stimoli nella sua carriera.

C’è da dire che sebbene i piemontesi siano riusciti a portare per alcuni anni Cristiano Ronaldo a Torino, erano in molti i tifosi che speravano che dopo la sua esperienza al Paris Saint-Germain, anche Lionel Messi potesse giungere in Italia e, perché no, giocare anche un solo anno in una squadra blasonata come quella piemontese.

Un rinforzo per Allegri

Il giocatore argentino, però, ha scelto di raggiungere gli Stati Uniti d’America e trovare un’esperienza diversa dal solito per gli ultimi anni della sua carriera straordinaria. Il giocatore, campione del mondo, gode di una fama davvero eccezionale e, sebbene non sia mai giunto nella nostra Nazione, ha tantissimi estimatori anche nel nostro Paese che lo seguono anche nelle sue partite oltre oceano.

Ora, però, sembrerebbe che la Juventus debba fare il possibile per rinvigorire il suo centrocampo soprattutto dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Cristiano Giuntoli, starebbe proprio monitorando uno dei compagni di squadra della Nazionale argentina di Lionel Messi che potrebbe fare al caso proprio di Massimiliano Allegri.

De Paul nel mirino della Juve

Parliamo di Rodrigo De Paul che in Italia ha già vestito la maglia dell’Udinese e che attualmente gioca nell’Atletico Madrid di Simeone. Secondo tuttomercatoweb.com, però, a gennaio sarà difficile vederlo in Italia, dato che il Cholo conta su di lui almeno fino al termine della stagione.

Il motivo sarebbe da rilegare al fatto che è diventato sempre di più un punto di riferimento per l’allenatore argentino. Allegri, quindi, potrebbe chiedere al suo direttore sportivo di monitorare qualche profilo simile per rafforzare la rosa con un elemento di spessore e di qualità di alto livello.