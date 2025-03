Messina, Banchieri: “Migliore gara della mia gestione. Il risultato ci fa stare male”

Il Messina è uscito sconfitto dalla sfida contro l’Avellino. I peloritani, dopo la penalizzazione, incassano la terza sconfitta consecutiva e precipitano verso la retrocessione in Serie D. L’allenatore Simone Banchieri ha commentato così in conferenza stampa il k.o.

“Il risultato ci dà fastidio e ci fa stare male per la classifica e i nostri tifosi. Ma abbiamo giocato da squadra vera e sono fiero degli sforzi del mio staff. Questa è la migliore partita della mia gestione – ha ammesso – contro la squadra più forte incrociata fin qui. A livello fisico c’eravamo, a livello tecnico e tattico anche. Non sono mancati i contrasti, né le seconde palle e le idee di gioco. Chiaramente vorremmo portare a casa il risultato e non fare filosofia”.

Ora la situazione del Messina si fa sempre più critica: terzultimo posto a quota 15 punti, tre sconfitte consecutive. Nella prossima partita, sfiderà la Cavese con l’obiettivo di tornare alla vittoria e invertire la rotta.





