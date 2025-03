Catania, Toscano: “Il nostro pubblico è Maradona e bisogna farlo scendere in campo”

Il Catania di Domenica Toscano ha vinto 1 – 4 sul campo del Latina e si è rilanciato dopo tre pareggi di fila. L’allenatore è intervenuto in conferenza stampa e ha sottolineato soprattutto l’importanza dei tifosi in questo periodo difficile.

“Dopo l’1 – 1 abbiamo sentito il calore dei tifosi, sarà perché ci siamo resi conto che con l’impegno si vince. In questa situazione di difficoltà puoi costruire quello che servirà dopo e compattarti. Il pubblico sarà l’uomo in più, il nostro pubblico è Maradona e bisogna farlo scendere in campo. Metteremo impegno per avere il tifo dalla nostra”.

Il Catania, grazie al successo di Latina, si porta momentaneamente al settimo posto con 41 punti. Il Benevento, quarto in classifica ora dista solo cinque lunghezze, ma i giallorossi hanno una partita in meno perché giocano oggi (domenica 9 marzo, ndr.) in casa della Casertana.





