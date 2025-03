Massimo Ferrero potrebbe diventare il nuovo proprietario del Messina. L’ex presidente della Sampdoria è stato contattato nei giorni scorsi da alcuni soggetti a lui vicini e ha iniziato a valutare le condizioni per l’acquisto del club. La situazione societaria è complessa: l’attuale proprietà, dopo il mancato versamento dei contributi e il mancato acquisto dell’80% delle quote da parte di AAD, sembra essere in una fase di stallo. Ferrero sta verificando se esista la volontà concreta di cedere il club, mentre la città attende sviluppi per una possibile svolta.

L’imprenditore romano, noto per la sua attività nel cinema, non agisce da solo. La sua intenzione di subentrare è stata comunicata in via informale al sindaco Federico Basile. Per Ferrero, questo potrebbe rappresentare un’occasione di riscatto dopo l’esperienza negativa con la Sampdoria e le vicende personali. Ferrero ha anche partecipato al bando per il titolo sportivo del Palermo nel 2019, ma non è stato scelto dalla commissione, che preferì Hera Hora.

La determinazione per chiudere col Messina c’è, ma resta da capire se ci siano le condizioni per un passaggio di proprietà. Nel frattempo, si fa sempre più evidente la necessità di una decisione da parte dell’attuale gestione, che rischia di portare il club verso il fallimento se non verrà trovata una soluzione.





Le difficoltà della trattativa e il futuro del club

Nonostante l’interesse di Ferrero, la trattativa si presenta complicata. L’attuale proprietà, rappresentata da Stefano Alaimo e dal fondo AAD, ha fissato il prezzo per la cessione a 250.000 euro. Una cifra che, considerando la difficile situazione economica del club, tra debiti e penalizzazione di quattro punti, appare elevata. Ferrero è pronto a investire, ma non a qualsiasi costo. Dall’altro lato, la tifoseria preme per un cambio di gestione, desiderosa di ritrovare entusiasmo e stabilità dopo anni di difficoltà.

Ferrero ha un legame con la Sicilia fin dai tempi in cui ha prodotto film nella regione e aveva già tentato di rilevare il Palermo dopo il fallimento. Ora ci riprova con il Messina, con l’ambizione di riportare il club a livelli più competitivi. Un’opportunità per rilanciare una squadra storica e, al tempo stesso, per tornare protagonista nel mondo del calcio. Il 17 marzo sarà a Palermo per la “Palermo Football Conference”: un’occasione che potrebbe essere sfruttata per avvicinare ulteriormente le parti e accelerare la trattativa.

