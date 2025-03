Sampdoria – Palermo profuma di A: previsti 25mila spettatori, 1.200 saranno rosanero

Saranno 1.200 i tifosi del Palermo presenti oggi nel settore ospiti dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova per la sfida contro la Sampdoria, valida per la 29a giornata di Serie B. Il match, con calcio d’inizio alle 17.15, si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, ma i sostenitori rosanero sono pronti a farsi sentire in una trasferta che sa di categoria superiore. L’entusiasmo è cresciuto dopo le due vittorie consecutive contro Cosenza e Brescia, che hanno consolidato la posizione della squadra di Alessio Dionisi in zona playoff.

Il Palermo vuole continuare la striscia positiva e, con un successo, potrebbe avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni della classifica. La presenza massiccia dei suoi tifosi a Genova dimostra quanto la piazza creda nel ritorno in Serie A. La squadra sa di poter contare su un sostegno incondizionato, con i 1.200 rosanero che, pur in minoranza rispetto al pubblico di casa, daranno voce alla loro passione per i colori siciliani. La Sampdoria, invece, lotta per allontanarsi dalla zona playout e ha bisogno di punti per rilanciarsi dopo i pareggi contro Sassuolo e Bari.

Il Ferraris si riempie: atmosfera da grande sfida

L’atmosfera sugli spalti sarà degna di una sfida tra due squadre dal passato glorioso. Sono attesi oltre 25.000 spettatori, complice anche la promozione speciale per la Giornata Internazionale della Donna, che ha permesso a oltre 2.000 tifose di acquistare il biglietto a prezzo ridotto. Il pubblico blucerchiato sosterrà la squadra con grande calore, ma i tifosi del Palermo cercheranno di farsi sentire e spingere i propri beniamini verso un altro risultato positivo.





Per celebrare la giornata, la Sampdoria scenderà in campo con maglie speciali, sulle quali saranno stampati i nomi delle 4.665 tifose abbonate. Un’iniziativa simbolica per coinvolgere ancora di più il pubblico in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. Alle 17.15 il Ferraris sarà un catino bollente, con i tifosi del Palermo pronti a vivere un’altra trasferta da protagonisti.

LEGGI ANCHE

SAMPDORIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI