Primavera, il Palermo torna alla vittoria: Crotone battuto 5 – 2

Il Palermo Primavera torna alla vittoria dopo cinque sconfitte di fila. I rosanero battono nettamente 5 – 2 il Crotone, squadra di pari livello, che aveva gli stessi punti in classifica.

Il Palermo ha dovuto affrontare un avvio complicato, subendo il gol di Vrenna dopo appena tre minuti di gioco. Tuttavia, la squadra ha saputo reagire con determinazione, trovando prima il pareggio grazie a Salvador al 15’ e poi completando il sorpasso con la rete di Di Mitri al 31’. La gioia del vantaggio è stata però spezzata poco prima dell’intervallo, quando Baena ha trasformato un calcio di rigore, riportando il Crotone sul 2 – 2.

Nella ripresa, i giovani rosanero hanno cambiato marcia e preso il controllo del match. Squillacioti ha siglato il nuovo vantaggio al 66’, seguito dal gol di Russo tre minuti più tardi. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Essa al 76’, assicurando così una vittoria convincente per il Palermo.





Dopo 22 giornate di campionato, il Palermo è sesto in classifica. I rosanero hanno quattro punti di ritardi sul quinto posto, l’ultimo utile per giocarsi i playoff. Le sconfitte di fila hanno penalizzato la squadra di Del Grosso, ma questa vittoria fa ben sperare per il finale di stagione, mancano ancora 8 partite.

