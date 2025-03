Messina, Ferrero interessato: tentativo di contatto con Sciotto

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, continua a essere interessato al Messina. Il club giallorosso, in queste settimane, sta vivendo difficoltà aziendali senza precedenti. Infatti, il club siciliano è stato recentemente penalizzato di 4 punti nel girone di Serie C e ha subito una sconfitta interna contro l’Avellino per 0 – 1.

Secondo quanto riporta TMW, in questi giorni il sindaco di Messina, Federico Basile, e lo stesso Ferrero stanno cercando di mettersi in contatto con l’ex patron del Messina, Pietro Sciotto, ex numero uno del club giallorosso, che detiene il diritto di prelazione per riprendersi l’80% delle quote della società, cedute lo scorso 2 gennaio ad AAD Invest Group. Sciotto, però, al momento non risponde al telefono né a Ferrero né al sindaco.

Nei giorni scorsi, l’ex presidente della Samp, Ferrero, ha contattato l’attuale presidente, Stefano Alaimo, dichiarando di essere fortemente interessato al club e ricevendo in risposta una richiesta di 250mila euro. Una cifra che appare alquanto elevata, considerando la situazione del club, tra debiti, risultati negativi e una penalizzazione di quattro punti.





