Benevento: esonerato Michele Pazienza / UFFICIALE

Michele Pazienza non è più l’allenatore del Benevento. Fatali, per l’ex giocatore di Napoli e Bologna, i recenti risultati negativi: per lui una sconfitta e quattro pareggi nelle ultime cinque partite. Come sostituto, il nome più gettonato è quello di Gaetano Auteri, già esonerato prima dell’arrivo di Pazienza in panchina.

Il Benevento ha perso ulteriore terreno rispetto ai primi tre posti, con un distacco di ben 14 punti dalla capolista Cerignola, 11 dall’Avellino secondo e cinque dal Monopoli terzo. Allo stesso tempo, i giallorossi devono fare attenzione anche alla progressione del Crotone, distante soltanto un punto, del Potenza, che segue a due lunghezze, e del Catania, vittorioso sul campo del Latina, ora a soli sei punti dal quarto posto.

Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà proprio il Crotone in uno scontro diretto, cercando di tornare alla vittoria e invertire la rotta.





IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l’allenatore in seconda, Antonio La Porta, e il preparatore atletico, prof. Leandro Zoila.

La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l’impegno dimostrati.

