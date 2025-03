Stadio Barbera, è partito l’iter burocratico: la convenzione sarà approvata entro un paio di settimane

L’amministrazione comunale di Palermo ha definitivamente esitato la convenzione con il Palermo calcio per la concessione dello stadio Barbera per i prossimi 80 anni. Parte quindi ufficialmente nelle prossime ore l’iter che dovrebbe portare all’approvazione del documento finale entro le prossime settimane, quasi certamente prima della fine di marzo.

Ci sono dei passaggi tecnici che dovranno essere seguiti: il documento esitato dagli uffici dell’amministrazione dovrà essere firmato dal Patrimonio, poi dalla segreteria generale, dalla Ragioneria, dal Revisore dei Conti e infine dall’ufficio di presidenza che lo girerà alle commissioni competenti (bilancio, sport, urbanistica e regolamento).

Solo allora potrà essere calendarizzata la discussione in Aula dove però non si annunciano tempi lunghi per l’esame. La convenzione insomma dovrebbe ricevere l’ok definitivo nel giro di un paio di settimane e quindi non oltre il 24 di marzo. L’iter insomma dovrebbe essere piuttosto veloce.





La convenzione prevede l’affidamento alla società rosanero per i prossimi 80 anni a fronte di una serie di impegni da parte della società per il rifacimento dello stadio per il quale saranno spesi negli anni circa 40 milioni di euro.

