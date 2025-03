Catania multato per disordini e comportamento scorretto dei tifosi: il comunicato

Ammenda al Catania: il giudice sportivo Stefano Palazzi, con l’assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell’AIA Marco Ravaglioli, ha inflitto una multa di 600 euro per il seguente motivo:

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° e al 40° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.





