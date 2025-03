Evacuo: “In Serie C situazione degenerata, anch’io ho vissuto queste esperienze”

Felice Evacuo, ex calciatore del Trapani, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di TuttoC. Tra i tanti temi toccati, si è soffermato soprattutto sulla situazione che si è creata in questi giorni in Serie C, tra penalizzazioni ed esclusioni.

“Quest’anno la situazione in C è precipitata, già in estate c’era stata qualche avvisaglia, ma poi la situazione è degenerata con esclusioni e penalizzazioni che falsano palesemente il campionato. Anche a me è capitato di trovarmi in situazioni poco degne del professionismo, ma ai calciatori posso solo dire di stringere i denti, per quel che possibile e dare sempre il massimo di loro stessi in ogni situazione, senza mai perdere la dignità”.

Evacuo poi parla sul suo nuovo ruolo da procuratore: “La mia avventura da agente è cominciata da poco, è un mondo nuovo ma affascinante, devo imparare tante cose ma come sempre, nella vita, ci metto il 110% di me stesso nelle cose che faccio. Stare a contatto coi calciatori per me è più semplice poiché ho fatto lo stesso ”mestiere” per tanti anni.”





