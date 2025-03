Messina, l’appello di Banchieri alla città: “Chi ci tiene faccia qualcosa”

Il Messina sta lottando con le unghie e con i denti sul campo. I giallorossi hanno vinto sul campo del Giugliano e si sono avvicinati alla Casertana penultima, che ha perso contro il Monopoli. La situazione fuori dal rettangolo di gioco, invece, è sempre più difficile.

L’allenatore del Messina, Simone Banchieri, ha rivolto un appello alla città dopo la vittoria col Giugliano: “Le nostre Istituzioni ci devono prestare grande attenzione. Mi aspetto che anche il sindaco e chi ci tiene facciano qualcosa. Le prossime scadenze economiche sono vicinissime, bisogna fare qualcosa per questa squadra. Rappresentiamo una città importantissima, con una storia e tifosi commoventi per quello che fanno in casa e fuori”.

“Questa squadra non molla mai – ha sottolineato ai microfoni di Radio Amore – . I ragazzi e i tifosi incredibili. Ci hanno applaudito in settemila anche dopo il derby perso con il Catania. Teniamo al Messina e a tutto quello che facciamo”.





