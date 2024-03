Messina, Modica: “Un onore accogliere Baldini, sarà uno stimolo in più”

“Silvo Baldini è un fiore all’occhiello per la categoria”. Lo dice Giacomo Modica, allenatore del Messina, in vista della sfida col Crotone.

“Grande tecnico e grande uomo – prosegue -. Per me è un onore poterlo sfidare, rappresenta uno stimolo in più. Non stanno bene ma hanno uomini e risorse per potere vincere con chiunque”.

Il Crotone “sta attraversando una fase abbastanza delicata, dobbiamo essere bravi a cercare di triplicare le nostre forze ed energie. Tecnicamente è una squadra molto forte, più di noi”, conclude.