GdS – “Palermo, i gol come medicina per curare la crisi”, “Ecco la ‘svolta’ a sinistra”

“Nel mare in tempesta, il salvagente al quale aggrapparsi per provare a uscire indenni è uno: l’attacco“. Lo scrive Salvatore Orifici nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, focalizzandosi sul reparto offensivo che “non ha perso affatto il proprio smalto“.

Il Palermo, infatti, è al secondo posto tra le squadre della B per le reti realizzate (51 con una media di 1,8 reti a match): meglio, di poco, solo il Parma a quota 54 (1,9 di media).

Una cooperativa del gol, quella rosanero, che effettua marcature non soltanto col suo capitano ma anche con altri membri come Segre (a sette centri) o Ranocchia (già a quattro in cinque uscite).

Sul quotidiano si parla anche della spinta vincente a sinistra, con 9 reti su 19 nel girone di ritorno che provengono proprio da quel lato. Lund è in crescita dal punto di vista offensivo e Traorè sembra promettere per il futuro.

Ma è Di Francesco ad essere ritenuto “l’ago della bilancia della svolta a sinistra del Palermo – si legge -. Se riesce ad agire con la stessa efficacia sui due lati del campo può davvero essere l’arma in più nel finale di stagione”