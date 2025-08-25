Milan al lavoro, l’attaccante sarà Harder. Offerta per Fabbian del Bologna

Il Milan piomba sul mercato dopo la figuraccia rimediata alla prima giornata di campionato: i rossoneri hanno infatti perso all’esordio a San Siro contro la neopromossa Cremonese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Allegri avrebbe chiesto alla società e al direttore sportivo Igli Tare dei rinforzi immediati in tutti i reparti: sfumato Boniface, il Milan starebbe chiudendo per Harder, attaccante dello Sporting Lisbona.

Se la trattativa per l’attaccante è già a buon punto, lo stesso non si può dire per quella su Fabbian: i rossoneri hanno inviato un’offerta di 15 milioni di euro al Bologna.



