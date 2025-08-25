Veroli: “Ho fatto l’esterno ma sono un braccetto di sinistra. Ho scelto subito Palermo”

Parla Davide Veroli. Il difensore del Palermo ha parlato per la prima volta nella sua conferenza stampa di presentazione: il ragazzo marchigiano arriva dal Cagliari ma l’anno scorso ha giocato nella Sampdoria.

“Palermo è una piazza che si presenta da sola – afferma -, non c’era bisogno di fare tante domande, ma l’interessamento di altre squadre è vero. Il clima nella partita d’esordio con la Reggiana è stato incredibile, c’è tutto per far bene anche grazie all’aiuto dei tifosi. Me ne ero accorto anche dai messaggi che mi sono arrivati sui social al mio arrivo”.

“Ho parlato con Inzaghi, ci sarà modo di parlare meglio del mio ruolo – continua -. Sono un braccetto di sinistra, ho avuto la possibilità di fare il quinto ma mi sento meglio come braccetto. Nasco da giovanissimo come esterno d’attacco ma ho fatto la maggior parte della mia carriera come braccetto”.





Sugli allenatori avuti: : “Ho avuto Pirlo, Sottil e poi una leggenda come Evani, tutti questi mi hanno dato molto in una stagione difficile, sia a livello tattico che come lezioni di vita”.

