Palermo, terminata col botto la campagna abbonamenti: il dato definitivo

16.504. È questo il numero definitivo degli abbonamenti sottoscritti dai tifosi rosanero per la stagione 2025/26: un dato record, il migliore dalla stagione 2010/11 (il Palermo era qualificato in Coppa Uefa, numero finale 16.906), che testimonia le grandi aspettative riposte nel Palermo di Inzaghi, chiamato a inseguire la promozione in Serie A dopo tre stagioni al di sotto delle ambizioni della piazza.

La campagna abbonamenti si è chiusa in concomitanza con l’esordio in campionato contro la Reggiana, disputato in una cornice di pubblico entusiasmante. Il tetto fissato dal club a quota 17.000 non è stato raggiunto per poche centinaia di tessere, ma i numeri restano straordinari.

Ancora una volta i tifosi rosanero hanno risposto presente, alimentando un entusiasmo crescente e una voglia di tornare stabilmente nel calcio che conta. Un segnale concreto arriva dal confronto con lo scorso anno: sono infatti quasi 3.000 gli abbonamenti in più rispetto ai 13.680 della stagione passata, ulteriore conferma di un’atmosfera completamente diversa.





Il comunicato del Palermo

La Campagna Abbonamenti del Palermo FC, conclusasi sabato 23 agosto, ha fatto registrare un risultato straordinario: 16.504 tifosi hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento per assistere alle gare casalinghe dei rosanero nel Campionato di Serie BKT 2025-2026.

Si tratta del migliore dato di abbonati dalla rifondazione del Club nel 2019, con un incremento di circa 3.000 tessere rispetto alla stagione 2024-2025.

Anche quest’anno, soltanto abbonandosi, ogni tifoso ha donato 2 euro per lo sviluppo del progetto Palermo in the Community, l’iniziativa sociale del Club volta alla creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città, in linea con gli analoghi progetti internazionali di City Football Group, che hanno già portato alla creazione di oltre 60 campetti in tutto il mondo.

