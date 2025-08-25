Catania, riapre la campagna abbonamenti: vicina quota 12 mila

Il Catania riapre la campagna abbonamenti: dopo la prima partita vinta con il Foggia per 6 – 0 il club etneo spera in un innalzamento dell’entusiasmo che porti a nuove sottoscrizioni. Secondo quanto riportato da tuttocalciocatania.com, le tessere sottoscritte sono al momento poco meno di 12 mila.

Il comunicato

Catania Football Club rende noto che dalle ore 10.00 di domani, martedì 26 agosto, sarà nuovamente possibile sottoscrivere l’abbonamento alle partite interne dei rossazzurri nel girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026.

La nuova sessione della campagna abbonamenti “Noi” si concluderà online alle ore 23.59 di sabato 30 agosto.

ABBONAMENTO UNDER 12 IN TUTTI I SETTORI





Catania Football Club ha previsto per i giovani nati dal 1° gennaio 2014 in poi un abbonamento al prezzo unico di 30€: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in Piazza Spedini.

ABBONAMENTO TRIBUNA D’ONORE – SOSTENITORE

L’abbonamento “Tribuna d’Onore-Sostenitore” comprende: un walk about nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri individuato dalla società; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra; la partecipazione a un evento speciale e riservato; un pranzo con il Presidente Rosario Pelligra e la possibilità di assistere ad un allenamento della prima squadra. Tutte le attività, organizzate nelle date stabilite dalla società, saranno comunicate tramite mail.

ABBONAMENTI RIDOTTI

Sono previsti abbonamenti ridotti per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2008 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1960 e precedenti.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DA COMPILARE NECESSARIAMENTE ONLINE

Per rendere più rapida la procedura d’acquisto, diminuendo i tempi d’attesa, il modulo di sottoscrizione dovrà essere compilato necessariamente ed esclusivamente online, prima di recarsi nei punti vendita o al botteghino. Non sarà pertanto possibile richiedere tale modulo agli operatori e compilarlo allo sportello. Occorre inoltre esibire il documento d’identità in corso di validità.

INFORMAZIONI UTILI

Per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessaria la card “We Catania”, che può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it; le card “We Catania” rilasciate nelle passate stagioni sono valide, quelle non ancora ritirate sono disponibili presso i botteghini.

È possibile effettuare il ritiro della card presso i botteghini dello stadio “Angelo Massimino” in Piazza Spedini. In seguito alla sottoscrizione della card, sarà emesso un pdf con un codice numerico che permetterà di procedere all’acquisto dell’abbonamento.

ACCESSO ALLO STADIO

Gli abbonati potranno accedere allo stadio esclusivamente esibendo la card “We Catania” in originale. Non saranno accettate copie sostitutive.

CANALI DI VENDITA

L’abbonamento potrà essere sottoscritto online dagli utenti del sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio in Piazza Spedini e presso i punti vendita della rete TicketOne, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al regolamento d’uso dell’impianto ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nello stesso.

GIORNI E ORARI D’APERTURA DEI BOTTEGHINI IN PIAZZA SPEDINI

Martedì 26 agosto: dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

da mercoledì 27 a venerdì 29 agosto: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

sabato 30 agosto: dalle ore 9.00 alle 14.00.

PREZZI E INFORMAZIONI COMPLETE:

https://www.cataniafc.it/campagna-abbonamenti-2025-2026

