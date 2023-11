MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

MILAN – UDINESE 0 – 1 | Marcatori: 18′ s.t. Pereyra (U)

L’Udinese espugna ‘San Siro’ e manda ancora più in crisi il Milan, che subisce la seconda sconfitta nelle ultime 3 partite. I bianconeri vincono per la prima volta in campionato grazie ad una prestazione grintosa e di sacrificio, ma soprattutto molto intelligente, con difesa e contropiede.

Il Milan è praticamente tutto bocciato. L’unica soluzione è Leao, che deve sempre puntare l’uomo, ma in mezzo trova poco sostegno (solo alla fine ‘pesca’ un buon colpo di testa di Giroud, ma c’è il miracolo di Silvestri).

MILAN (4-4-2): Maignan 6; Calabria 5, Thiaw 5, Tomori 6, Florenzi 5,5; Musah 5 (dal 37′ s.t. Romero s.v.), Krunic 5 (dal 1′ s.t. Adli 5), Reijnders 5 (dal 23′ s.t. Loftus-Cheek 5,5), Leao 6; Jovic 4,5 (dal 1′ s.t. Okafor 5), Giroud 5,5.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 7; Perez 7, Bijol 7, Kabasele 6,5; Ebosele 7,5 (dal 39′ s.t. Ferreira s.v.), Samardzic 6 (dal 33′ s.t. Thauvin 6), Walace 7, Payero 6,5 (dal 27′ s.t. Lovric 6), Zemura 6,5 (dal 39′ s.t. Kamara s.v.); Pereyra 6,5, Success 6,5 (dal 39′ s.t. Lucca s.v.).

I MIGLIORI

Ebosele 7,5: una partita a puntare l’avversario (Florenzi) nel duello più acceso del match, e alla fine riesce a conquistare un penalty importantissimo per i suoi.

Silvestri 7: non fa niente per 90, poi Giroud pesca un colpo di testa improvviso e allora fa il miracolo. Silvestri si tuffa e salva l’Udinese, facendo vincere alla sua squadra la prima partita in campionato. C’è anche il buon intervento su Florenzi, più spettacolare però che difficile.

Perez 7: con le buone o con le cattive, alla fine contiene Leao, che lo punta praticamente sempre (dato che è l’unica soluzione di serata del Milan).

Bijol 7: anche lui insuperabile. Blocca Giroud e lo fa girare soltanto una volta, quando poi il Milan arriva al tiro con Reijnders.

I PEGGIORI

Jovic 4,5: tanti, troppi errori sia tecnici che di scelta, in una partita che avrebbe dovuto sfruttare meglio per dare segnali a Pioli. Lontanissimo da una condizione adeguata.

Calabria 5: il capitano rispecchia perfettamente il momento del Milan. Sempre nervoso e poco efficace.

