Monopoli – Avellino in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

L’Avellino terzo vuole scalare la classifica e sorpassare il Picerno secondo, per questo si giocherà il tutto per tutto nella sfida esterna contro il Monopoli che invece sedicesimo in graduatoria. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, sabato 3 febbraio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

MONOPOLI – AVELLINO IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 254. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv