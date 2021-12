MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il difensore centrale del Monopoli, Mario Mercadante, è stato intervistato per il Nuovo Quotidiano di Puglia e ha parlato della prossima partita, in programma col Palermo.

“Palermo? Andiamo a testa alta a giocarci la partita – afferma – . Siamo felicissimi di aver raggiunto quota 30 in questo momento della stagione”.

Il Monopoli occupa il secondo posto in classifica con un punto in più proprio del Palermo. “Ora dobbiamo solo continuare su questa strada – continua Mercadante – . Contro la Paganese non siamo riusciti a sbloccarla subito, e poi abbiamo fatto fatica a fare gol”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MANCANO LE RIMONTE: CON I ROSA SOTTO…

PALERMO, CON LE BIG ANCORA NESSUNA VITTORIA. E CON IL MONOPOLI…