Il Monopoli è scatenato in questa sessione invernale ed è vicina a piazzare un triplo colpo di mercato. I biancoverdi, infatti, hanno già ufficializzato l’arrivo di Raul Steau e Cristian Bunino, mentre sono a un passo da Nikola Jakimovski.

Steau arriva dal Sassuolo in prestito fino al termine della stagione 2020-21. È un centrocampista centrale molto giovane e promettente, appena 19 anni, che ha giocato anche la squadra giovanile della sua Nazione, la Romania.





La dirigenza del Monopoli ha chiuso anche per l’attaccante Bunino, dal Teramo. È una punta centrale classe 1996, che in questo campionato ha disputato 11 gare, senza riuscire però a segnare.

Infine, l’ultimo colpo in programma che si andrebbe ad aggiungere alla formazione di Scienza sarebbe Jakimovski. Per lui si sta lavorando per un acquisto temporaneo. Il giocatore macedone ha disputato l’ultima stagione a Trapani, nel campionato di Serie B 2019-20, ma in Italia è stato legato anche ad altri club come Bari e Vicenza.

Ecco i comunicati: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo con il Teramo Calcio 1913, con l’avvallo del Pescara Calcio 1936, per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Bunino”.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Steau”.

