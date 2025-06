Monza, cessione a una cordata americana: affare da 30 milioni

Il Monza diventa americano: il club brianzolo passerà alla società Beckett Layne Ventures che racchiude una cordata statunitense. Verrà acquisito l’80% circa delle quote del club ma, come riportato da Calcio e Finanza, l’intenzione è quella di prelevare il 100% entro un anno.

Fase di rivoluzione dunque per il club appena retrocesso in Serie B: sarà fondamentale la figura di Adriano Galliani, che almeno nei primi tempi manterrà il suo ruolo fino a quando la nuova proprietà non prenderà le redini a tutti gli effetti.

Si prevede anche un cambiamento nelle figure principali: sarebbe addirittura a rischio la figura di Paolo Bianco, allenatore che ha firmato con il club poche settimane fa ma che è già in dubbio proprio perché scelto dalla vecchia gestione.