Calciomercato Serie B, valzer delle punte: Moncini al Bari, Venezia su Adorante. E Lapadula…

Con l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, Bari e Venezia si muovono con decisione per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il Bari è ormai a un passo dal chiudere per Gabriele Moncini, reduce da una stagione positiva con la maglia del Brescia, dove ha messo a segno 5 gol in campionato. L’attaccante classe 1996 è pronto a firmare un contratto biennale con i biancorossi: mancano solo gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

Nel frattempo, la dirigenza barese guarda anche oltre e ha già avviato i primi contatti per Gianluca Lapadula. Il centravanti italo-peruviano, dopo il trasferimento allo Spezia a gennaio dal Cagliari, ha chiuso l’annata con 5 reti complessive. Nonostante il suo futuro resti ancora da definire, l’interesse del Bari è concreto e si lavora per capire la fattibilità dell’operazione.

Si muove anche il Venezia, che ha messo nel mirino Andrea Adorante. L’attaccante della Juve Stabia è considerato un obiettivo prioritario, e i lagunari stanno accelerando i tempi per portarlo in arancioneroverde. La trattativa si aggira intorno ai tre milioni di euro e nelle ultime ore le parti si sono sensibilmente avvicinate, complice anche la volontà del giocatore di trasferirsi in Laguna.





Bari e Venezia, dunque, si preparano a rivoluzionare l’attacco. I primi tasselli sono stati individuati: ora serve solo incastrarli al posto giusto.

