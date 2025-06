Palermo, Gomes e Segre sono i più richiesti sul mercato: ma quelle foto…

Il nuovo Palermo targato Inzaghi è al lavoro per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Tra i temi caldi di questo inizio estate c’è senza dubbio il futuro di due elementi chiave del centrocampo rosanero, almeno fino ad ora: Claudio Gomes e Jacopo Segre. Entrambi protagonisti delle ultime annate rosanero, sono adesso al centro di diverse voci di mercato.

La situazione di Gomes

Gomes è reduce da quella che, con ogni probabilità, è stata la sua miglior annata in maglia rosa. Il centrocampista ha messo a referto 32 presenze e due gol, ma si è distinto durante l’anno per prestazioni superiori alla sufficienza, risultando spesso tra i migliori in campo. La sua duttilità tattica e le sue qualità palla al piede lo hanno reso uno dei profili più interessanti della rosa, tanto da attirare l’attenzione di club italiani ed esteri.

Già durante il mercato invernale si erano fatti avanti alcune società, tra cui il Parma. Il francese è considerato un giocatore pronto per il salto di categoria, ma potrebbe lasciare Palermo solo in presenza di un’offerta davvero significativa. Non è da escludere, inoltre, che abbia la volontà di arrivare in massima serie proprio con i rosa.





E Segre?

Situazione simile per Segre, il cui nome è stato accostato di recente a club come Cremonese e Monza. Tuttavia, durante la conferenza stampa di presentazione di Inzaghi, il direttore sportivo Osti ha smentito qualsiasi trattativa in corso, chiarendo: “Per Segre non c’è stato nessun contatto. Jacopo ha dimostrato di essere un ottimo giocatore”.

Il centrocampista ex Torino, già tre stagioni in rosa, ha chiuso la scorsa stagione con 3 gol e 4 assist in 36 presenze, numeri inferiori rispetto alla brillante annata 2022-23 in cui mise a segno 7 reti, ma dovuti anche ad una collocazione tattica meno congeniale durante la gestione Dionisi.

Nonostante le voci di mercato, sia Gomes che Segre prenderanno regolarmente parte al ritiro precampionato. Un segnale chiaro: Inzaghi vuole valutare da vicino l’intera rosa prima di prendere decisioni definitive, come da lui stesso dichiarato.

L’indizio di mercato

L’unica cosa certa al momento è che Inzaghi vuole entrambi in ritiro. Ha stima dei due giocatori e vuole valutarli in prima persona prima che vengano prese decisioni definitive. Che la società non abbia intenzione di cederli a cuor leggero lo si intuisce anche dal fatto che entrambi hanno “posato” per le foto ufficiali delle nuove maglie di gioco. La loro presenza accanto a volti simbolo della squadra, come Pohjanpalo e Brunori, non è passata inosservata e potrebbe indicare una conferma.

