Coda: “Serie A? Meglio essere il numero uno in B. Avevo altre offerte…”

Massimo Coda, attaccante della Sampdoria, è stato intervistato per La Gazzetta al termine di una stagione complicata per i blucerchiati, culminata con la salvezza conquistata solo ai playout contro la Salernitana. Il bomber ha fatto il punto sull’annata deludente, sulle sue prospettive future e sulle offerte ricevute a inizio anno.

“Ho pensato a lungo. Ma qui c’era un progetto, e mi piaceva. Non è andata bene, ma sono contento della scelta. Avevo offerte, anche dalla B, ma volevo tornare in A. Da allora ho deciso: o mi arriva un’importante opportunità, o era meglio giocare in B per vincere. Con le mie caratteristiche, sì. In A arriva mezza palla a partita e magari non la sfrutti. E poi negli anni c’è stato questo record sempre più vicino. Sì, meglio essere il numero uno in B“, dice.

Poi sulla sfida ai playout contro la Salernitana, sua ex squadra: “Fa male, doveva fare di più. È stato un anno complicato, però con una direzione diversa si poteva salvare. Mi spiace per la piazza e per i ragazzi che sono rimasti, come Fazio, che ha sempre dato tutto. La Salernitana ha segnato la mia carriera“.





