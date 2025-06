GdS – “Calciomercato Palermo, in arrivo i primi tre botti”

Giorno 1 luglio apre ufficialmente la sessione estiva del calciomercato e alcune operazioni del Palermo possono ritenersi virtualmente chiuse. Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, fa il punto della situazione.

Per Augello e Palumbo mancano solo visite mediche e firma, ma negli ultimi giorni sono stati fatti enormi passi avanti per Elia e la volontà del ragazzo di tornare in rosanero può accelerare ulteriormente i tempi di chiusura.

Augello firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione. Per Palumbo, invece, il Palermo verserà al Modena 1,5 milioni di euro più il cartellino di Saric; il trequartista firmerà un biennale con opzione per il terzo.





La trattativa per Elia non è chiusa ma ben avviata. Il Palermo ha offerto allo Spezia 1,2 milioni di euro, ma la società ligure vorrebbe arrivare a 1,5 milioni. Dettagli, la chiusura è vicina. I rosa potrebbero presto chiudere i primi tre acquisti dell’ambiziosa sessione di calciomercato.

