Zaccardo: “Inzaghi l’uomo giusto, può riportare il Palermo in Serie A”

Cristian Zaccardo è stato intervistato per il Giornale di Sicilia in occasione di una speciale partita di padel con Dida, Legrottaglie e Amelia che si è tenuta al Country. Il grande ex rosanero ha parlato di Filippo Inzaghi, che lui conosce bene per aver condiviso l’esperienza in Nazionale e al Milan.

“Ci auguriamo tutti che Pippo sia davvero l’uomo giusto. Al di là del legame affettivo che ci unisce, per me può essere il condottiero capace di riportare il Palermo in Serie A“, afferma Zaccardo.

“Questa è una piazza che per entusiasmo e dimensioni sarebbe da Champions – continua – . Ho vissuto quattro anni splendidi qui, la città merita un calcio di livello e un grande palcoscenico. Da ex rosanero sono e resto un tifoso, farò il tifo per lui e il Palermo“.





