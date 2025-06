CorSport – “Altro Palermo: ora Giorgini e Marcandalli”

Il calciomercato del Palermo entra nel vivo. Antonio La Rosa, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive che gli annunci di Palumbo e Augello sono una formalità, ma il d.s. Osti non si ferma e cerca anche difensori.

Andrea Giorgini, difensore centrale del Südtirol classe 2002, è apprezzato per l’abilità nei contrasti e nei duelli aerei. Piace anche Alessandro Marcandalli, anche lui classe 2002 ma di proprietà del Genoa. Entrambi sono under e non andrebbero a occupare slot della lista principale.

In questi giorni è prevista una schiarita sul fronte Elia. L’esterno incontrerà i dirigenti dello Spezia per comunicare la volontà di andare al Palermo. La trattativa con il club rosa è ben avviata: presto si potrebbe considerare il terzo rinforzo dopo Augello e Palumbo.





LEGGI ANCHE

PALERMO, GOMES E SEGRE I PIÙ RICHIESTI SUL MERCATO